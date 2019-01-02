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Tableti tamir ederken elinde patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisindeki tablet, tamir esnasında patladı. Elleri ve sol kulağı yanan Enes Şahin (30), "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Ucuz atlattım" dedi.

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

Olay, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'taki elektronik teknik servisinde meydana geldi.
Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev aldı.
İki eli ile sol kulağı yanan Şahin üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı.
Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa tablet tamiri enes şahin

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