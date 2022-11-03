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  4. Tablo gibi görünüyor ama gerçek çok başka! Yakından bakınca... Neyden yapıldığına inanamayacaksınız

Tablo gibi görünüyor ama gerçek çok başka! Yakından bakınca... Neyden yapıldığına inanamayacaksınız

03.11.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir çalışma görenleri şaşkına çevirdi. İlk etapta bakıldığında bir tabloyu andıran bu çalışma, yakından bakıldığında ve içinde kullanılan malzemeler fark edilince önce şaşkınlık sonra hayranlık yaratıyor. Adeta görsel bir şölen sunan bu çalışma 20 bin 689 parça renkli ekmek kullanılarak yapılan bir mozaik resim. İşte detaylar...

Tablo gibi görünüyor ama gerçek çok başka! Yakından bakınca... Neyden yapıldığına inanamayacaksınız

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Zacatlan kentinde her sene geleneksel olarak Ölüler Günü kutlanıyor. Ancak bu sene Ölüler Günü etkinlikleri için yapılan bir çalışma, görenlerde büyük şaşkınlık yaratması sebebiyle ses getirdi. Dev bir mozaiği ya da bir tabloyu andıran bu çalışmanın neyden yapıldığını öğrenenler ve hatta yaklaşıp malzemesine bakanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte detaylar...

EKMEKTEN YAPILAN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK MOZAİK RESİM

Büyük ilgi çeken ve Meksika'da yapılan 206,44 metrekarelik mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Ancak onun farklı kılan özelliği ekmekten yapılmış olması. Guinness Dünya Rekorları’ndan yapılan resmi açıklamada, resim ekmekten yapılan dünyadaki en büyük mozaik resim olma özelliğini taşıyor.

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FIRINCILAR 2 HAFTA BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Resmin yapımında her biri 10 santimetre çapındaki 50’şer gramlık 20 bin 689 parça renkli ekmeğin kullanıldığı ve tüm ekmeklerin pişirilmesi için fırıncıların 2 hafta boyunca gece gündüz çalıştıkları belirtildi. Ekmeklerin ayrıca yüzde 100 doğal malzemeden üretildiği, renklendirme için de kahve ve çiçeklerden elde edilen doğal boyaların kullanıldığı ifade edildi.

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HAYVANLARA YEDİRİLMEK ÜZERE DAĞITILACAK

Guinness ayrıca, sergileme sonrası ekmeklerin çevrede bulunan 40 çiftlikteki hayvanlara yedirilmek üzere dağıtılacağını açıklayarak, resmin 22 Kasım 2022 gününe kadar sergileneceği belirtti.

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Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında kutlanan Ölüler Günü’nde halk, hayatını kaybeden yakınlarını hatırlamak amacıyla mezarlık ziyaretleri ve geçit töreni gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ölüler Günü, Meksika’nın yanı sıra diğer Latin Amerika ülkeleri, İspanya ve ABD’de kutlanıyor. (İHA)

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