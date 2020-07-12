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'Tabloya 1 hafta sonra yansıyor' diye uyardı! Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım" dedi.

'Tabloya 1 hafta sonra yansıyor' diye uyardı! Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" ifadelerini kullandı.


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