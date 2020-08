Tabuları yıkan yemek: Yoğurtlu balık

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Foça'ya özgü hazırlanan yoğurtlu balık, ilgi görüyor. Uzun yıllardır balıkla birlikte yoğurdun yenmemesi gerektiğine, hatta yenildiği takdirde zehirleyeceğine yönelik algıları yıkan yoğurtlu balık, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolunun açılmasıyla birlikte Foça'ya gelen yerli turist sayısı artınca, bu yemeğe ilginin arttığını söyleyen aşçı Mustafa Akpınar, "Vatandaşların önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyor. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balık taze olsun. Yoğurtlu balık normalde kupes balığıyla yapılıyor, ancak her mevsim olmadığı için yazın barbunla yapıyoruz. Balıklarımızı temizleyip hazırladıktan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Daha sonra tereyağlı sosu ve yoğurdu üzerine ilave ediyoruz. Bu lezzet oldukça tercih ediliyor. Her 10 müşteriden en az 2'si yoğurtlu balık istiyor. Her türlü balıkla yapılabilir. Balık bayat olursa o zaman riskli olur. Balık taze olursa hiçbir problem olmaz. Foça'da zaten günlük balıklar oluyor, bu yüzden hiç problem yaşanmıyor" dedi.