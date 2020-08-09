Tabuları yıkan yemek: Yoğurtlu balık

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Foça'ya özgü hazırlanan yoğurtlu balık , ilgi görüyor. Uzun yıllardır balıkla birlikte yoğurdun yenmemesi gerektiğine, hatta yenildiği takdirde zehirleyeceğine yönelik algıları yıkan yoğurtlu balık, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolunun açılmasıyla birlikte Foça'ya gelen yerli turist sayısı artınca, bu yemeğe ilginin arttığını söyleyen aşçı Mustafa Akpınar, "Vatandaşların önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyor. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balık taze olsun. Yoğurtlu balık normalde kupes balığıyla yapılıyor, ancak her mevsim olmadığı için yazın barbunla yapıyoruz. Balıklarımızı temizleyip hazırladıktan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Daha sonra tereyağlı sosu ve yoğurdu üzerine ilave ediyoruz. Bu lezzet oldukça tercih ediliyor. Her 10 müşteriden en az 2'si yoğurtlu balık istiyor. Her türlü balıkla yapılabilir. Balık bayat olursa o zaman riskli olur. Balık taze olursa hiçbir problem olmaz. Foça'da zaten günlük balıklar oluyor, bu yüzden hiç problem yaşanmıyor" dedi.

Yoğurtlu balığın hazırlandığı restoranın işletmecisi Ali Uğur, "Biz yoğurtlu balığı 90'lı yıllarda başlattık. İnsanlar çok keyif alıyor ve çok tercih ediliyor. Her gelen kişi, özellikle İstanbul müşterileri bu lezzeti çok merak ediyor. Bu işi çok bilinçli biçimde yapıyoruz. Balık günlük olduktan sonra zehirlemez. Zaten mezelerimizin de çoğunluğu yoğurtludur. Balık taze olduğu sürece hiç kimse tereddüt etmesin" diye konuştu.

Foçalı vatandaşlardan İlayda İşçi, "Yoğurtlu balık buraya özgü bir lezzet. Arkadaşlarım bazen yoğurtlu balığı duyduğunda şaşırıyor, ben de onlara anlatıyorum. Yoğurtlu balığın çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Haftada bir kez tüketiyorum. Normalde yoğurt ve balık zehirler diye bir algı var ama balığın taze olmasına güveniyoruz" diye konuştu.

Restoran işletmecilerinden İnan Kılıç, "Yoğurtlu kupes çok eskiden geliyor. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen müşterilerimiz bu lezzeti çok merak ediyor. Foça'da farklı lezzetler deniyoruz. Yoğurtlu balığın yanı sıra peynirli sütte balık da hazırlıyoruz" dedi.

DHA

