HABER

Taburcu edilen genç ticari aracın arkasına yatırılarak diş hastanesine götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, trafik kazasının ardından taburcu edilen Mertcan Deve (24) aynı gün kırılan dişlerinin tedavisi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan diş hastanesine yönlendirildi.

Dinçer AKBİR-Aziz GÜVENER-Selda Hatun TAN İZMİT(Kocaeli),(DHA) - SAKARYA'da, trafik kazasının ardından taburcu edilen Mertcan Deve (24) aynı gün kırılan dişlerinin tedavisi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan diş hastanesine yönlendirildi. Diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesinin ardından Mertcan Deve bacağının kırık olması nedeniyle hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü. Çarşamba günü Sakarya'nın Erenler ilçesinde motosiklet kazası geçiren Mertcan Deve, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağı ve sağ eli kırılan, başını asfalta çarpması sonucu dişleri kırılan Mertcan Deve tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, kazada dişleri kırılan Mertcan Deve'nin tedavisi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Kadir Deve oğlunun götürülmesi için hastaneden ambulans talep etti. Ancak diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesi üzerine bacağı kırık olan Mertcan Deve hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü. 'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM' Oğlunun başından geçen olayları anlatan baba Kadir Deve, Oğlum kaza geçirdiğinde ben bir iş için Muğla'daydım. Kazayı duyar duymaz en kısa sürede geldim. Sakarya'daki hastanede bize artık burada yapabilecekleri başka bir şey olmadığını, oğlumuzu Yuvacık'taki diş hastanesine götürmemiz gerektiğini söylediler. Oğlum kazadan ötürü şu anda yaralı, yürüyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını görebilecek durumda değil. Bu yüzden ambulans istedik ama hastanedeki görevliler 'Tedavi tamamlandı' diyerek bize ambulans ayarlamadılar. Ben bu konuda bütün yasal yollara başvuracağım. Oğlumun hali ortada. Biz oğlumu bu şekilde taşıdıkça acı çekiyor dedi.

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
3 gündür kayıp Mazlum bulundu3 gündür kayıp Mazlum bulundu
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren asker, son yolculuğuna uğurlandıKalp krizi sonucu yaşamını yitiren asker, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.