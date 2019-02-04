HABER

Tabure, bıçak ve silahlı kavgaya 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve tabureler ile saldırdı.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve tabureler ile saldırdı. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken olay sonrası gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kahvehane önünde Adil Ç. ile Ömer ve Feyyaz D. bir gün önce küfürleşti. Bir gün sonra tekrar karşılaşan taraflar birbirleriyle kavga etmeye başladı. Taraflardan Buluthan D. aldığı ahşap tabureyi Adil Ç.'nin kafasına vururken, 1 kişi de yaklaşık 1 metrelik yükseklikten aşağı atıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Taburelerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki kavgada Feyyaz D. bıçak çekip saldırırken, bir başka kişi de silahını ateşledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Başından yaralanan Adil Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra Ömer, Feyyaz, Tolgahan ve Buluthan D. yakalandı. Buluthan D.'nin üzerinden kuru sıkı, Tolgahan D.'nin üzerinden ise ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edilen şüphelilerden Ömer D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Tarımda dijital dönüşümün ilk adımı atıldıTarımda dijital dönüşümün ilk adımı atıldı
Niğdeliler birlik gecesinde buluştuNiğdeliler birlik gecesinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.