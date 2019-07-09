HABER

Tabure cinayetine 36 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 08:46 | Son Güncelleme

Bursa’da tabure yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa verilen ceza bozuldu.

Tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa’da tabure yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa verilen ceza bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Osmangazi’ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi’nde 2013 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, Kasım Çakır (53), tabure yüzünden çıkan kavgada tabancayla 9 el ateş ederek, Mehmet Emin Öztürk (61) ile oğlu Ali Volkan Öztürk’ü (34) öldürürken, diğer çocukları Cenk Alpaslan, Ozan (39) ve Hasan Hüseyin Öztürk’ün (33) ise yaraladı. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Ceza Yargıtay tarafından bozuldu
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten adam öldürmek, yaralamak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından müebbet hapsi talep edilen Kasım Çakır, 37 yıl 10 ay 29 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Karar, Kasım Çakır’a Mehmet Emin Öztürk ve Ali Volkan Öztürk’ün ölümünde haksız tahrikin az uygulanması ve Hasan Hüseyin Öztürk ile Ozan Öztürk’ün yaralanmasıyla ilgili “öldürmeye teşebbüsten” ceza verilmesi gerektiği ifade edilerek bozuldu.
Yeniden hakim karşısına çıkan Kasım Çakır, son sözünde, “Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben isteyerek hiçbir şey yapmadım. Bana tuzak kuruldu. O zaman aldığım darbelerden dolayı hala rahatsızım. Mümkünse tahliyemi talep ediyorum” dedi.

36 yıl hapis cezası
Mahkeme heyeti, Kasım Çakır’a Mehmet Emin Öztürk ve Ali Volkan Öztürk’e karşı “kasten adam öldürmek” suçundan önce müebbet, ardından haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulayarak 12’şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çakır, Hasan Hüseyin Öztürk’ü “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 6 yıl 8 ay, Ali Volkan Öztürk’ü “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Çakır, toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tabure cinayetine 36 yıl hapis

Tabure cinayetine 36 yıl hapis

Tabure cinayetine 36 yıl hapis

40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla... 40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla...
Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapisBursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis
Adana’da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildiAdana’da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!

Kapı deliğinden bakan kadını gözünden vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.