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Tabure üzerinde tarım işçisi taşıyan araç sürücülerine ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Adana'da, çalışma izni olmadan, taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı tespit edilen iki araç sürücüsüne para cezası kesildi, araçlar trafikten 60 gün men edildi

Adana'da, çalışma izni olmadan ve daha fazla yolcu alabilmek için koltukları sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşıdığı tespit edilen iki araç sürücüsüne para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Barış Bulvarı'nda tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, Ahmet K. ve Habib K'nın kullandığı plakası açıklanmayan araçlar durduruldu.

Yapılan kontrollerde, araçların taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı, daha fazla yolcu alabilmek için koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından çalışma izin belgesi almadan hizmet verdiği tespit edildi.

Trafik ekiplerince her iki sürücüye 5 bin 203'er lira idari para cezası uygulanarak, araçlar 60 gün trafikten men edildi.

Ekiplerce bu yıl yapılan denetimlerde, ilgili belediyeden çalışma izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapan 225 araç sürücüsüne toplam 739 bin 728 lira idari para cezası uygulandığı ve araçların geçici süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Tarım işçilerinin güvenli taşınmalarını sağlamak amacıyla denetimlere aralıksız devam edileceği bildirildi.

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