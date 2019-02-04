Adana’da küfür ettikleri için bıçak, silah ve taburelerle birbirine giren iki grubun kavgası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde 1 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde Adil Ç. ile Ömer ve Feyyaz D. bir gün önce küfürleşti. Bir gün sonra ise küfürleşen şahıslar yine kahvehane önünde karşı karşıya geldi. Adil Ç. arkadaşlarıyla birlikte otururken yanına Ömer ve Feyyaz D. geldi. Daha sonra da Tolgahan ve Buluthan D. geldi. Bir kişi Adil A.’nın yanına otururken diğer şahıslar beklemeye başladı. Bir süre sonra aniden kavga başladı. Kavga sırasında Buluthan D. aldığı ahşap tabureyi Adil Ç.’nin kafasına vururken, bir kişi de yaklaşık 1 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Taburelerin kullanıldığı kavgaya bıçak ve silah da karıştı. Feyyaz D. olayda bıçak kullanırken, bir başka şahıs da silah kullandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adil Ç. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra zanlılar Ömer, Feyyaz, Tolgahan ve Buluthan D. yakalandı. Zanlılardan Buluthan D.’nin üzerinden kuru sıkı, Tolgahan D.’nin üzerinden ise tabanca ele geçirildi. Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen zanlılardan Ömer D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı.