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Tabyalar şehri olarak anılıyordu! Birer birer yok oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Tabyalar şehri olarak anılan Kars'ın tabyaları birer birer yıkılarak kayboluyor. Yaklaşık 46 tabyanın hayvan barınağı olarak kullanıldığı kentte, tabyalar ya balicilerin mekanı halinde gelmiş, ya da define arayanlar tarafından yıkılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.

Anadolu'nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapımlarına başlanan ve sayıları 46'ı bulan Kars tabyalar, günümüzde adeta can çekişiyor. Yetkililerin önlem almadığı tabyaların son durumu içler acısı vaziyette bulunuyor.

Özellikle Kars kalesi'nin bulunduğu bölgede yapılan tabyalar askeriyenin bu bölgeyi boşaltmasıyla birlikte bir anda talan edildi. Tabyaları korumak, kollamak ve restorasyonunu yaptırmakla mükellef olan kurumlar ise tarihi tabyaların yıkılmasına adeta çanak tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
tabya Kars

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