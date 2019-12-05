Tacikistan, 2020'de komşu ülkelere 3 milyar kilovatsaatten fazla elektrik satacak

Tacikistan, komşu ülkeleri Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a gelecek yıl 3 milyar kilovatsaatten fazla elektrik ihraç etmeyi planlıyor.

Tacik Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan, söz konusu ihraçtan 120 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu yılın 10 ayında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a ihraç ettiği elektrikten 89 milyon dolar gelir elde eden Tacikistan, söz konusu ülkelere 2,8 milyar kilovatsaat elektrik sattı. Tacikistan'da, yılın 10 ayında 17 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Geçen yıl 19,7 milyar kilovatsaat elektrik üreten Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ihraç ettiği 2,4 milyar kilovatsaat elektrikten 77 milyon dolar gelir elde etmişti.

