HABER

Tacikistan 37,4 milyon dolarlık insani yardım aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

Ülkeye ocak-ağustos döneminde 51 ülkeden 14 bin ton insani yardım ulaştı

Tacikistan, yılın ilk sekiz ayında 37,4 milyon dolarlık insani yardım aldı.

Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, Tacikistan'a bu yılın ocak-ağustos döneminde dünyanın 51 ülkesinden yardım gönderildiği belirtilerek, bu çerçevede 14 bin ton insani yardımın ülkeye ulaştırıldığı bildirildi. Söz konusu yardımların gıda ürünü, ilaç ve tıbbi malzeme ile çeşitli eşyalardan oluştuğu aktarıldı.

Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 33,8'lik payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 29,2 ile Çin, yüzde 7,6 ile İsviçre ve yüzde 5,3 ile Hindistan izledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2018'de dünyanın 62 ülkesinden toplam 28,4 bin ton insani yardım alırken, bu yardımların toplam değeri 48,4 milyon dolardı.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldüSözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü
Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulunduApollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tacikistan Tacikistan'a insani yardım

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! Bayram Başkala etkisiz hale getirildi

Bayram Başkala öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Ekrem İmamoğlu'ndan depremle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İzmir'den acı haber! Polise memuru Serkan Çağlayan şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Celal Şengör'den 'İstanbul depremi' açıklaması: Maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.