Tacikistan 37,4 milyon dolarlık insani yardım aldı

Tacikistan, yılın ilk sekiz ayında 37,4 milyon dolarlık insani yardım aldı.

Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, Tacikistan'a bu yılın ocak-ağustos döneminde dünyanın 51 ülkesinden yardım gönderildiği belirtilerek, bu çerçevede 14 bin ton insani yardımın ülkeye ulaştırıldığı bildirildi. Söz konusu yardımların gıda ürünü, ilaç ve tıbbi malzeme ile çeşitli eşyalardan oluştuğu aktarıldı.

Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 33,8'lik payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 29,2 ile Çin, yüzde 7,6 ile İsviçre ve yüzde 5,3 ile Hindistan izledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2018'de dünyanın 62 ülkesinden toplam 28,4 bin ton insani yardım alırken, bu yardımların toplam değeri 48,4 milyon dolardı.

