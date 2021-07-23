Tacikistan Afgan Mültecilere Kapılarını Açıyor

Tacikistan, komşu Afganistan’dan 100 bin mülteci almaya hazırlanıyor. ABD ve NATO birliklerinin çekilme işlemlerini başlatması sonrasında, Afgan kuvvetleriyle Taleban milisleri arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, ülkeden kaçış sürüyor.

Taleban ülkenin yüzde 85’inden fazlasını kontrolu altında tuttuğunu açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Taleban’ın elindeki toprakların arttığını doğruluyor.

Tacikistan Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı İmamali İbrahimzoda, mültecilere dağıtılmak için toplanan yardım malzemelerini depolamak üzere Hatlon ve Garno-Badakşan vilayetlerinde iki büyük bina inşa edildiğini açıkladı.

Afganistan’daki çatışmaların şiddetlenmesi sonrasında yüzlerce Afgan son dönemde Tacikistan’a kaçmıştı. Tacik yetkililer bu mültecilerin ülkelerine geri döndüğünü söylüyor. Taleban milisleriyle çatışmak istemeyen bazı Afgan askerlerinin de Tacikistan’a kaçtığı haberleri alınmıştı.

