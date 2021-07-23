HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tacikistan Afgan Mültecilere Kapılarını Açıyor

Tacikistan Afgan Mültecilere Kapılarını Açıyor

23.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve NATO birliklerinin çekilme işlemlerini başlatması sonrasında, Afgan kuvvetleriyle Taleban milisleri arasındaki çatışmalar sürerken, ülkeden kaçış sürüyor

Tacikistan Afgan Mültecilere Kapılarını Açıyor

Tacikistan, komşu Afganistan’dan 100 bin mülteci almaya hazırlanıyor. ABD ve NATO birliklerinin çekilme işlemlerini başlatması sonrasında, Afgan kuvvetleriyle Taleban milisleri arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, ülkeden kaçış sürüyor.

Taleban ülkenin yüzde 85’inden fazlasını kontrolu altında tuttuğunu açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Taleban’ın elindeki toprakların arttığını doğruluyor.

Tacikistan Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı İmamali İbrahimzoda, mültecilere dağıtılmak için toplanan yardım malzemelerini depolamak üzere Hatlon ve Garno-Badakşan vilayetlerinde iki büyük bina inşa edildiğini açıkladı.

Afganistan’daki çatışmaların şiddetlenmesi sonrasında yüzlerce Afgan son dönemde Tacikistan’a kaçmıştı. Tacik yetkililer bu mültecilerin ülkelerine geri döndüğünü söylüyor. Taleban milisleriyle çatışmak istemeyen bazı Afgan askerlerinin de Tacikistan’a kaçtığı haberleri alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktıKaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettilerDelta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

Avustralya'da BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar! Onaylandı

Avustralya'da BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar! Onaylandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.