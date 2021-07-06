Tacikistan Afgan sınırına 20 bin asker gönderiyor

ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Afganistan'da oluşan güvenlik boşluğu bölgede endişe yaratıyor. Yaklaşık bin Afgan askerinin Taliban'dan kaçıp Tacikistan'a sığınması üzerine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman sınıra 20 bin asker seferber etme emri verdi. Askerlerin sınır koruma görevine destek amacıyla gönderildiği belirtildi. Tacikistan ile Afganistan arasındaki sınırın uzunluğu 900 kilometreyi geçiyor.

Rusya'dan destek sözü

Cumhurbaşkanı Rahman'ın ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere bölgedeki müttefikleriyle birer telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Putin'in Afganistan sınırının korunmasında gerekli olması halinde Tacikistan'a destek sözü verdiği kaydedildi. Rusya'nın kendi toprakları dışındaki en büyük askeri üssü Tacikistan'da bulunuyor. Üste Rus tank ve helikopterleri konuşlu durumda.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Taliban'dan kaçan bin 37 Afgan askerin "canlarını kurtarmak için" Pazartesi gecesi sınırı geçerek Tacikistan'a sığındığını duyurdu. Açıklamada "iyi komşuluk ilişkileri" ve "Afganistan'ın içişlerine karışmama" prensipleri göz önünde tutularak askerlerin sınır geçişine izin verildiği belirtildi.

Tacikistan'ın ayrıca Afganistan'dan gelebilecek bir sığınmacı akınına karşı da sığınmacı kampları kurma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Taliban'ın ülkenin kuzeydoğu ucundaki Bedahşan vilayetinin altı bölgesinde "tam kontrole" sahip olduğu belirtiliyor.

Rusya Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğunu kapattı

Afganistan'da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Rusya ise Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğunu kapattı. Rusya Federasyonu'nun Afganistan elçisi Zamir Kabulov, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada Afganistan'da durumun "hızlı" bir biçimde değiştiğini söyledi. "Afgan birlikleri çok fazla bölgeden çekildi. Bu da huzursuzluğa neden oluyor" diyen Kabulov, Mezar-ı Şerif'teki birçok konsolosluğun durum netleşene kadar faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu söyledi. Mezar-ı Şerif'te görevli olan son Alman askerleri Haziran ayı sonunda Almanya'ya dönmüştü.

Rusya'nın Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmayı düşünmediği öğrenildi. Büyükelçilik sözcüsü Nikita İşçenko, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada elçilik binasının iyi bir biçimde korunduğunu söyledi.

Taliban kontrolündeki bölgelerin sayısını artırıyor

Taliban hafta sonunda ülkenin kuzeyinde kontrolü altına aldığı bölgelerin sayısını artırdı. Bedahşan ve Tahar vilayetleri neredeyse tümüyle radikal İslamcıların kontrolüne geçti. Sadece vilayet merkezlerinin Afgan ordusunun kontrolünde olduğu belirtiliyor. Taliban'ın ayrıca Afganistan'ın büyük kentlerinden Kandahar'ın etrafındaki ve Helmend vilayetindeki stratejik açıdan önemli bölgeleri ele geçirdiği belirtiliyor.

Bedahşan ve Tahar'ın kaybedilmesi, Afgan ordusu açısından sembolik önemi büyük bir yenilgi olarak görülüyor. Her iki bölge de 1990'lı yıllardaki kanlı iç savaş sırasında Taliban'a karşı mücadele eden Kuzey İttifakı'nın merkezi kaleleri konumundaydı.

AFP, Reuters / EC, HS

Deutsche Welle Türkçe

