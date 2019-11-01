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Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,2 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

Ülke ekonomisi 2019'un ocak-eylül döneminde yüzde 7,2'lik büyüme gerçekleştirdi

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk dokuz ayında yüzde 7,2'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-eylül döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 52,3 milyar 878 milyon somona (5 milyar 123,8 milyon dolar) ulaştı.

Açıklamaya göre, ülkede bu dönemde sanayi üretimi yüzde 3,3, tarım sektörü yüzde 7,1, hayvancılık sektörü yüzde 7,1, hizmetler sektörü ise yüzde 3,1'lik artış gösterdi.

Resmi verilere göre, geçen yıl Tacikistan'ın GSYH'si yüzde 7,3 artarak 68,8 milyar Somon’u (7,2 milyar dolar) oluşturmuştu.

Bu yıl ülke GSYH’sinin 78,2 milyar Somon’a (8,2 milyar dolar) ulaşması öngörülüyor.

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Tacikistan Tacikistan ekonomisi

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