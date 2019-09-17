Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

BİŞKEK (AA) - Tacikistan ile Kırgızistan sınırının üzerinde anlaşma sağlanamayan kısmında, sınır kuvvetlerinin çatışması sonucu 3 Tacik ve 1 Kırgız asker hayatını kaybetti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığına göre, Tacikistan askerlerinin, Kırgızistan'ın Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesindeki "tartışmalı sınır bölgesinde" Say ve Maksat adlı gözetleme kulelerini vurması sonucu bir Kırgız askeri yaşamını yitirdi, 7'si asker 13 kişi de yaralandı.

Tacikistan'ın Asya Plus Haber Sitesi'nde yer alan habere göre de Tacik-Kırgız sınırında iki ülke askerleri arasında yaşanan çatışmada, 3 Tacik askerin öldüğü ve 5 askerin yaralandığı aktarıldı. Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesinde güvenlik tedbirlerin artırıldığı ve sınır geçişlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

- Tacikistan-Kırgızistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesi

Bazı Kırgız vatandaşları, 14 Eylül'de başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinde askeri gözlem noktası inşaatı için malzeme taşıyan Tacik tarafına tepkilerini bildirmişti. Kırgızistan Devlet Sınır Hizmetleri temsilcileri, Tacik tarafından inşaat işlerini sonlandırmasını talep etmişti. İki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmaları, bağımsızlıkların ilan edilmesinden bu yana devam ediyor.

