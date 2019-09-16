Tacikistan-Kırgızistan sınırında saldırı

BİŞKEK (AA) - Tacikistan askerlerinin, Kırgızistan sınırındaki iki gözlem kulesine gerçekleştirdiği havan ve top saldırısında bir Kırgız askerinin öldüğü, 6'sının da yaralandığı bildirildi.

Kırgız Devlet Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan askerlerinin, Kırgızistan'ın Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesindeki "tartışmalı sınır bölgesinde" Say ve Maksat adlı gözetleme kulelerini vurması sonucu bir Kırgız askeri yaşamını yitirdi, 6 asker de yaralandı.

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, sınır bölgesinde yaşanan gerginliğin ardından güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov ile Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Ularbek Şarşeyev'den konuya ilişkin bilgi aldı.

Yetkililere, sınırların ve savunma tedbirlerinin güçlendirilmesi talimatı veren Abılgaziyev, "Kırgız tarafı devletlerarası seviyede daha önce varılan anlaşmalara kesin olarak uyacak ve sınır ötesi meselelerin dikkate alınmasında ulusal çıkarlar doğrultusunda yapıcı yaklaşımını sürdürecek." ifadesini kullandı.