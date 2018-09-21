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Tacikistan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay: - "Önümüzdeki dönemde yapılacak üst düzey bir ziyaretle Tacikistan ile mevcut ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmayı öngörüyoruz" - "(Sivil Havacılık Müzakereleri neticesinde imzalanan mutabakat) Varılan mutabakatla ülkemizden sadece 3 sefer düzenlenebilen Tacikistan'a haftalık uçuş sayısı, 5'i İstanbul-Duşanbe hattında olmak üzere 9'a çıkartılmıştır" - Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon: - "Türkiye, Tacikistan'ın dördüncü ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki yatırımlar artarak devam etmektedir" - "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler ve iş birliği Tacikistan'ın dış politikasının öncelikleri arasındadır"

Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, "Önümüzdeki dönemde yapılacak üst düzey bir ziyaretle Tacikistan ile mevcut ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmayı öngörüyoruz." dedi.

Tacikistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 27. yıl dönümü dolayısıyla Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon'un ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona yoğun programı nedeniyle katılamayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u temsilen Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay katıldı.

Altay, burada yaptığı konuşmada, Tacikistan ile Türkiye'nin uzun zamandır yakın ilişkiler kurduğuna dikkati çekerek, "Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere büyük düşünürler ve değerli evrensel şahsiyetlerden güç alan bir kültürün mirasını paylaştığımız ve özel bir yakınlığımız olan Tacikistan, bağımsızlığını kazanmasından bu yana barış ve istikrar yolunda ilerlemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Tacikistan'a olan desteğine işaret eden Altay, "Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçiliği Tacikistan'daki iç savaş sırasında ülkeyi terk etmeyerek görevine devam eden tek diplomatik misyon olmuştur." dedi.

Altay, tarafların uluslararası ve bölgesel konularda hemfikir olduğunu belirterek, "Türkiye ile Tacikistan arasında uluslararası kuruluşlardaki iş birliği ve adaylıklara karşılıklı verilen destek örnek düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Sivil Havacılık Müzakereleri neticesinde imzalanan mutabakata dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmini ve ihracatımızı artırmak ve kolaylaştırmak için önümüzdeki dönemde İstanbul-Duşanbe hattında haftalık iki frekanslı kargo uçuşu gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Varılan mutabakatla ülkemizden sadece 3 sefer düzenlenebilen Tacikistan'a haftalık uçuş sayısı, 5'i İstanbul-Duşanbe hattında olmak üzere 9"a çıkartılmıştır."

Altay, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde yapılacak üst düzey bir ziyaretle Tacikistan ile mevcut ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmayı öngörüyoruz." dedi.

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon da Tacikistan hükümetinin insan hakları ve basın özgürlüğü gibi konularda duyarlı olduğuna işaret ederek, "Bugün ülkenin dış politikasının temelinde uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin açık kapılar, pratik bakış açısı kavramı ve yabancı ülkelerle ikili ve çok yönlü ilişkilerin genişletilmesi yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin kısa sürede iyi ilişkiler kurduğunu belirten Rajabiyon, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin, Tacikistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler ve iş birliği Tacikistan'ın dış politikasının öncelikleri arasındadır." diye konuştu.

Rajabiyon, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye, Tacikistan’ın dördüncü ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki yatırımlar artarak devam etmektedir. Tacikistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının verimli faaliyetleri önemli rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

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