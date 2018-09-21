Tacikistan Milli Günü resepsiyonu

Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, "Önümüzdeki dönemde yapılacak üst düzey bir ziyaretle Tacikistan ile mevcut ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmayı öngörüyoruz." dedi.

Tacikistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 27. yıl dönümü dolayısıyla Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon'un ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona yoğun programı nedeniyle katılamayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u temsilen Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay katıldı.

Altay, burada yaptığı konuşmada, Tacikistan ile Türkiye'nin uzun zamandır yakın ilişkiler kurduğuna dikkati çekerek, "Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere büyük düşünürler ve değerli evrensel şahsiyetlerden güç alan bir kültürün mirasını paylaştığımız ve özel bir yakınlığımız olan Tacikistan, bağımsızlığını kazanmasından bu yana barış ve istikrar yolunda ilerlemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Tacikistan'a olan desteğine işaret eden Altay, "Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçiliği Tacikistan'daki iç savaş sırasında ülkeyi terk etmeyerek görevine devam eden tek diplomatik misyon olmuştur." dedi.