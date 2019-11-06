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Tacikistan sınır karakoluna saldırı: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

Tacikistan’ın Özbekistan sınırında bulunan karakola DEAŞ’lı militanlar tarafından düzenlenen saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.Terör örgütü DEAŞ militanları, Tacikistan’ın Özbekistan sınırında bulunan bir karakola saldırdı.

Tacikistan’ın Özbekistan sınırında bulunan karakola DEAŞ’lı militanlar tarafından düzenlenen saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü DEAŞ militanları, Tacikistan’ın Özbekistan sınırında bulunan bir karakola saldırdı. Olayda 20 militan TSİ 01.00 sıralarında bir sınır muhafızını ve bir polis memurunu öldürdü. Başkent Duşanbe’nin 60 kilometre güneybatısında gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin de çıkan silahlı çatışmada öldüğü ifade edildi. Polis bölgedeki yolları kapatırken Özbek sınır yetkililerinin de durumu gözlemlediği bildirildi. Saldırıdan sonra 5 militan yakalanırken, yerel medya saldırganların 3 Kasım’da Afganistan’dan Tacikistan’a giriş yaptığını iddia etti.
Tacikistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda, cesetlerin arabaların etrafında yanmış halde olduğu görüldü.
Saldırı, Tacikistan ve Özbekistan arasında uzun soluklu sınır anlaşmazlığının ardından uzlaşmaya varılmasından sonra yaşandı. Yıl sonundan önce bir anlaşma imzalanması planlanıyordu.
DEAŞ, geçmişte de Tacikistan’da birçok saldırıyı üstlenmişti.
DEAŞ’lı militanlar Mayıs ayında Duşanbe’de cezaevi ayaklanmasında çok sayıda mahkumu öldürmüştü. Geçtiğimiz yıl ise bir grup DEAŞ militanı da 4 yabancı bisikletçiyi öldürmüştü.

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