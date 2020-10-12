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  4. Tacikistan'da beklenen sonuç: İmamoğlu Rahman seçimi kazandı

Tacikistan'da beklenen sonuç: İmamoğlu Rahman seçimi kazandı

12.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Tacikistan'da 28 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan İmamali Rahman'ın yüzde 90,9 oy oranıyla hafta sonu yapılan seçimleri kazandığı açıklandı.

Tacikistan'da beklenen sonuç: İmamoğlu Rahman seçimi kazandı

Tacikistan Seçim Komisyonu, hafta sonu yapılan devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın yüzde 90,9 oy oranıyla kazandığını açıkladı. Ülkede 1992'den beri başkanlık koltuğunda oturan Rahman, yedi yıl daha bu görevi sürdürecek.

Komisyon, 5 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimlere katılım oranını ise yüzde 85 olarak duyurdu. Seçimlere sembolik olarak bir karşı aday katılmıştı.

Rahman, yedi yıl daha devlet başkanlığını yürütmesi durumunda eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'i de geçerek en uzun süre görevde kalan eski Sovyet ülkesi lideri olacak. Nazarbayev, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası 28 yıl boyunca ülkesinin lideri olmuştu.

Her üç kişiden biri yoksul

Eski Sovyetler Birliği'nin en yoksul ülkesi 9 milyon nüfuslu Tacikistan'da Kırgızistan'daki gibi seçim sonrası itirazların yükselmesi ve protesto gösterileri düzenlenmesi ise beklenmiyor.

Ancak Rahman'ı hem koronavirüs salgını hem de ekonominin daha da kötüye gitmesi nedeniyle zor bir dönem bekliyor. Ülkede her üç kişiden birinin yoksul. Tacikler, istihdam olanaklarının bulunmaması sebebiyle çalışmak için başta Rusya olmak üzere yurt dışına çalışmak için gidiyor. Yaklaşık 1 milyon Tacik'in ülke dışında çalıştığı belirtiliyor.

Seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise ülkede fikir özgürlüğü ve şeffaflığın bulunmadığına dikkat çekerek devlet içinde de kayırmacılığın yaygın olduğuna işaret etti.
AFP,dpa/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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