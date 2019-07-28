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Tacikistan'da doğal afetler yılın ilk yarısında 22 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Tacikistan'da doğal afetler yılın ilk yarısında 22 can aldı

Tacikistan'da yılın ilk 6 ayında meydana gelen 624 doğal afette 22 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Muhammadcan Salimzade, yaptığı açıklamada, ocak-haziran döneminde 624 doğal afetin yaşandığını ve bu afetlerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salimzade, çığ düşmelerinde dokuz, sellerde yedi, dağdan yuvarlanan kaya sonucu üç, fırtınalarda iki ve yıldırım nedeniyle bir kişinin öldüğünü aktardı.

Bu doğal afetlerde 22 evin tamamen yıkıldığını, 113 evin ise çeşitli ölçülerde hasar gördüğünü belirten Salimzade, bin 989 hektar tarım arazisi, 10 köprü ve 204 kilometre otoyolun da etkilendiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal afet Tacikistan

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