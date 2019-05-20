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Tacikistan’da hapishanede isyan

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Tacikistan’da DEAŞ mahkumlarının tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede çıkan isyanda 3 gardiyan, 24 mahkum öldürüldü.Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’nin 10 kilometre doğusunda bulunan Vakhdat kentinde yüksek güvenlikli bir hapishanede isyan çıktı.

Tacikistan’da DEAŞ mahkumlarının tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede çıkan isyanda 3 gardiyan, 24 mahkum öldürüldü.
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’nin 10 kilometre doğusunda bulunan Vakhdat kentinde yüksek güvenlikli bir hapishanede isyan çıktı. Tacikistan Adalet Bakanlığı, 30 mahkumun 3 gardiyanı rehin almasıyla 19 Mayıs’ta başlayan isyan sırasında 3 gardiyan ve 24 mahkumun öldürüldüğünü duyurdu. Dün gece saatlerinde çıkan isyan, Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında öldürülen eski Tacik komutan Halim Gulmuradov’un oğlu Behruz Gulmurad’un yanı sıra mahkumlar Fahreddin Gulov, Mahmadullo Şaripov ve Ruhulla Hasanov tarafından organize edildi.
Bakanlık, isyanın kontrol altına alındığı aktararak konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Geçtiğimiz Kasım ayında da ülkenin kuzeyindeki Hucend kentinde güvenliğin en üst seviyede olduğu hapishanede isyan çıkmış, 21 mahkum ve 2 gardiyan öldürülmüştü. İsyanı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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