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Tacikistan'da imamlar topladıkları parayla Lenin heykelini restore etti

10.09.2018 07:17 | Son Güncelleme

Orta Asya medyası, Tacikistan'ın güneyindeki Müslüman din adamlarının camilerde topladıkları haftalık bağışlarla Lenin heykelini restore ettiklerini işledi. Lenin'in Şaruz kentinin merkezinde bulunan heykeli iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce devrilmişti. İmamlar topladıkları parayla heykeli altın rengine boyattı, heykelin etrafındaki parkı elden geçirdi ve fıskiyeleri de tamir ettirdi.

Tacikistan'da imamlar topladıkları parayla Lenin heykelini restore etti

Orta Asya medyası, Tacikistan'ın güneyindeki Müslüman din adamlarının camilerde topladıkları haftalık bağışlarla Lenin heykelini restore ettiklerini işledi.

Bolşevik devriminin lideri Vladimir Lenin'in önderliğinde kurulan Sovyetler Birliği'nde yer alan ülkelerden Tacikistan'da da diğer Sovyet ülkeleri gibi 70 yıl boyunca ateizm yaygınlaşmıştı.

Lenin'in Şaruz kentinin merkezinde bulunan heykeli iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce devrilmişti.

Radio Liberty'nin Tacikçe Servisi olan Radio Ozodi'nin haberine göre saldırı sırasında eli kırılan heykele yeniden el yapılırken Lenin altın rengine boyandı.

Şaruz Kent Konseyi'nden Mehriniso Rajabova, heykeli restore ettirmek için para toplama fikrini imamların kent yönetimine getirdiğini söyledi ve ekledi:

"Heykeli tamir ettirdiler, heykel etrafındaki parkı da elden geçirdiler ve fıskiyeleri yaptırdılar."

Radio Ozodi'ye konuşan bir imam, restorasyonun maliyetini açıklamasa da her caminin haftada 100 dolar bağış topladığını söyledi.

Şaruz'daki Lenin heykeli SSCB tarafından 1980 yılında yapılmıştı.

11 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden ülkede çok sayıda Lenin heykeli yıkılırken, ülkenin güneyindeki en büyük Lenin heykeli olan bu heykel, tarihi değer taşıdığı gerekçesiyle yıkılmamıştı.

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