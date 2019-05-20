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Tacikistan’da IŞİD Hapishanede İsyan Çıkardı: 32 Ölü

20.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Tacikistan'da IŞİD militanı mahkumlar, hapishanede isyan çıkardı. Olaylarda 3 gardiyan ve 29 mahkumun öldüğü bildirildi

Tacikistan’da IŞİD Hapishanede İsyan Çıkardı: 32 Ölü

Tacikistan'da IŞİD militanı mahkumlar, hapishanede isyan çıkardı. Olaylarda 3 gardiyan ve 29 mahkumun öldüğü bildirildi.

Başkent Duşanbe’nin 10 kilometre doğusundaki Vahdet kentinde yüksek güvenlikli bir hapishanedeki olaylarda militanların bıçak kullandıkları açıklandı.

Tacikistan Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada IŞİD’li mahkumların gardiyanların ve 5 mahkumun ölümünden sorumlu olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin 24 militanı öldürmesi sonrası, 1500 mahkumlu cezaevinde isyan bastırıldı.

İsyanı başlatanlardan birinin, 2015’te IŞİD’e katıldıktan sonra Suriye’de öldürülen Tacikistan Özel Kuvvetleri Komutanı Gülmurad Halimov'un oğlu Behruz Gulmurad olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Geçen yıl da Hucend şehrindeki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda en az 23 kişi ölmüş, isyanı IŞİD üstlenmişti. IŞİD ayrıca 2018’in Temmuz ayında 4 yabancı bisikletçinin öldürüldüğü saldırıyı da militanlarının düzenlediğini açıklamıştı.

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