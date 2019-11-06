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Tacikistan'da sınır karakoluna DEAŞ saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

Tacikistan'da sınır karakoluna DEAŞ saldırısı

Tacikistan, ülkeye yasa dışı yollarla Afganistan'dan sızan DEAŞ mensuplarının dün gece bir sınır karakoluna saldırı düzenlediğini duyurdu.

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 03.23'te Sultanabad askeri birliğine bağlı İşkobod sınır karakoluna saldıran 20 kişilik maskeli silahlı grubun, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtildi.

Ele geçirilen 5 saldırganın ilk ifadelerine göre, silahlı çetenin 3 Kasım'da terör örgütü DEAŞ tarafından özel görevlendirmeyle Afganistan'ın Kalai Zol bölgesinden yasa dışı yollarla Tacikistan'ın Hatlan vilayetine geçtiğinin tespit edildiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Dün gece İşobod sınır karakoluna saldıran teröristler ile Tacik güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada saldırganlardan 15'i etkisiz hale getirilirken, 5'i de yakalanmıştı. Saldırıda 2 Tacik askeri hayatını yitirmişti.

Başkent Duşanbe'nin 60 kilometre batısında bulunan İşkobod sınır karakolu Tacikistan'ın Özbekistan ile sınırı yakınındaki Rudaki ilçesinde yer alıyor.

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