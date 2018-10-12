Tacikistan'da ŞİÖ 17. Hükümet Başkanları Zirvesi

BİŞKEK (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 17. Hükümet Başkanları Zirvesi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi.

Tacikistan Başbakanı Kohir Rezulzade'nin ev sahipliğindeki toplantıya, ŞİÖ üyesi Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'ın başbakanları, Pakistan ve Hindistan dışişleri bakanları ile örgütün dört gözlemci devletinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, küresel ekonomide belirsizliğin devam ettiği, ekonomik küreselleşme sürecinin tek taraflı ve korumacı önlemlerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Küresel ekonominin üzerindeki olumsuz etkilerin, uluslararası terörizm, bazı bölgelerde çatışmaların tırmanışı, salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi riskleri beraberinde getirdiğinin altı çizildi.

Başbakanlar, ŞİÖ üyesi ülkeler coğrafyasında ulusal para birimi ile ticaretin yapılmasına sıcak baktıklarını da aktardı.

Toplantıda, örgütün 2019 yılı bütçesi de kabul edildi.

Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Türkiye ve Sri-Lanka, ŞİÖ'de "diyalog ortağı" konumundaki ülkeler olarak yer alıyor.

