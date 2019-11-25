Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 3 milyar 663,7 milyon dolar oldu

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, ocak-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 3 milyar 663,7 milyon dolara ulaştı.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın on ayında 2018 yılının aynı dönemine kıyasla 171 milyon dolar arttı. Bu dönemde Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 4,9 artarak 3 milyar 663,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın 100’den fazla ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın yılın ocak-ekim aylarındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 6,4 artışla 961,3 milyon dolar, ithalatı da yüzde 4,4 artışla 2 milyar 702,4 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı ise 1 milyar 741,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak alüminyum, pamuk lifi ve kuru meyve ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri ithal etti.

Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında Rusya, Kazakistan ve Çin ilk sıralarda yer alırken, Tacikistan bu dönemde Rusya ile 859,1 milyon dolar, Kazakistan ile 714,4 milyon dolar, Çin ile 526,2 milyon dolarlık dış ticaret yaptı.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 6,3 artışla 4,2 milyar dolar olmuştu.

