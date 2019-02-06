HABER

Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda ile bir araya geldi

Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi ile Tacikistan Dini İdare Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda ile beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, dost ve kardeş iki ülkenin aynı inancı, medeniyeti ve kültürel zenginlikleri paylaştığına dikkati çekti.

Erbaş, "Gönüllerin yakın olması uzakları yakın ediyor." ifadelerini kullandı.

Tacikistanlı heyetin ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret

Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret

Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıSivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Şırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıŞırnak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.