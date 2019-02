‘Taciz Artmıyor Çocuklar Konuşuyor’

“Anne beni kötü seven biri var!”

Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili olarak Saadet Özkan, aslında vakaların artmadığını ama artık çocukların konuşmaya başladığını söylüyor. Konunun sosyal medyada ve basında konuşulmasının da çocukların cesaretlendirdiğini vurguluyor.

Saadet Özkan, “Şunu keşfettik; Vakalar artmıyor, çocuklar konuşuyor. Yani su yüzüne çıkıyor. Bakarız büyük illere deriz ki; burada olay çok, burada yok. Aslında büyük ilde bazı yapılanmalar gelişmiştir. Çocuğun orada bilgi edineceği alanlar gelişmiştir dolayısıyla çocuk, bir yere ulaşabilir ve orada her şey ortaya çıkar. Orada sayı çok fazla, rakam çok fazla derler. Hayır, orada sizin gibi, bizim gibi insanlar vardır, çocuklara ulaşabilen. Küçük alanda örtbas edilebilir. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’, bizim bu atasözlerini değiştirmemiz lazım. Ya da ‘Çocuk susar sen susma’, hayır. ‘Çocuk konuşur, sen konuş, sen çocuğun yanında ol.’ Biz ‘Çocuklar konuşacak UCİM yanlarında olacak’ diye tüzüğümüzü değiştirdik. Biz de bu kademe içerisinde, hangi kelimeleri kullanmamız gerektiğini de öğrendik çünkü sübliminal mesajlar var. Şimdi 2004’ten sonra doğan çocuklar yani bu Z kuşağı, ifadelerini güçlü kullanabilen, sosyal medyayı kullanabilen, algıları açık, her şeyi takip edebilen çocuklar. Ve farkındaysanız, bizim, bütün ülkenin gündeminde de hep birlikte seferber olduk, bir şeyi başlattık, konuşuyoruz. Siz konuşuyorsunuz, kanallar konuşuyor. Konuşmadığımız anda korkmalıyız. Biz konuşunca çocuk buna denk geliyor. Bize gelen bir vakada şunu gördük; Televizyonda istismara uğrayan bir çocuğun haberine denk geliyor. Bodrum’da yaşandı bu olay. Birden çocuk sessizleşiyor ve televizyona kitleniyor ve diyor ki ‘Anne beni kötü seven biri var biliyor musun?’. Hemen bize ulaştılar, şimdi çocuklar konuşmaya başladılar. Yani biz bu artış dediğimiz durumdan korkmamalıyız. Bu artış değil. Bu çocukların konuşmasının durumunda biz, hangi tedbirleri uygulayacağız. Uygulamıyorsak burada korkmalıyız” ifadelerini kullandı.