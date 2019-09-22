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Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Adana’da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ve evlerine saldırıp yağmaladığı ileri sürülen 20 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi.

Adana’da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ve evlerine saldırıp yağmaladığı ileri sürülen 20 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındaki bir erkek çocuğuna taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi’ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara saldırdı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanı yazılarak, "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" ifadeleri ile insanlar mahalleye çağrıldı. Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek, iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, mala zarar veren şahıslara yönelik operasyon başlattı. Sosyal medyadaki görüntülerden ve güvenlik kameralarından mala zarar verdiği tespit edilen 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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