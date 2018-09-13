Taciz edilip, dövülen İngiliz kadın 2 kez hastanelik oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, diskoda tanıştığı, kendisi gibi İngiltere vatandaşı Declan Tyrone Marshall (27) tarafından taciz edildikten sonra dövülen, götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen E.L.H. (35), kaldığı arkadaşının evinde fenalaşınca yeniden hastanelik oldu. E.L.H.'nin durumunu öğrenip, İngiltere'den gelen annesi Dona Newman ve onun ikinci evliliğinden kardeşi Amy Nweman, yaşananların 'insanlık dışı' olduğunu söyledi.

Finans uzmanı E.L.H., 3 Eylül'de, kendisi gibi İngiliz olan Lauren Jane Russel'in (31) İçmeler Mahallesi'ndeki evine tatil için geldi. İngiliz kadınlar, 10 Eylül Pazartesi günü, Yat Limanı'nda bulunan Barlar Sokağı'ndaki diskoya gitti. Burada eğlenen ikili, İngiltere vatandaşı Declan Tyrone Marshall ile tanıştı. Gecenin sonunda 3 kişi, taksiyle Russel'in evine geçti. Cebinde yeterli parasının olmadığını, saatin geç olması nedeniyle dolmuş bulunmadığı için evine dönmesinin zor olduğunu söylediği öne sürülen Marshall, İngiliz kadınlarla kalıp, salondaki kanepeye uzandı. Sabah E.L.H.'nin odasından gelen sesler üzerine meraklanan Russel, yanına gittiğinde arkadaşını yerde dövülmüş ve baygın görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan E.L.H., tedaviye alındı. Elmacık kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri belirlenen E.L.H., ilk tedavisinin ardından polise ifade verdi.

'YANIMA UZANIP, TACİZ ETTİ'

E.L.H., ifadesinde, arkadaşıyla gittikleri diskoda tanıştıkları ve gecenin sonunda kendileriyle eve gelen Marshall'ın, odalarına çekilmelerinden bir süre sonra yanına geldiğini öne sürüp, "Yatağa yanıma uzanıp, beni elle taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip, teklifini geri çevirdim, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip, yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım" diyerek, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Polis, güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarından yola çıkarak, Marshall'ı kaldığı otelde ertesi gün yakaladı. Ülkesinde 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden ailesini görmek için 1 hafta izinli olarak çıktığı ve kadın arkadaşıyla Marmaris'e geldiği öğrenilen Marshall, adliyeye sevk edildi. Declan Tyrone Marshall, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Muğla E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Ülkesinde emlakçı olduğu; ancak bir süre önce iflas ettiği belirlenen Marshall'ın 'uyuşturucu satmak' ve 'darp' gibi çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğunu bilmediği öğrenilen, Marmaris'e beraber geldiği kadın arkadaşı da olayı duyunca Dalaman Havalimanı'ndan ülkesine döndü.

İNGİLİZ KADIN FENALAŞTI

Tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen E.L.H. ise tekrar arkadaşı Russel'ın evine döndü. E.L.H., bugün öğleden sonra tekrar fenalaşınca yakınlarının çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla yeniden Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografi çekilen E.L.H., beyin kanaması ihtimaline karşı gözlem altına alındı. Beyin cerrahı ve iç hastalıkları uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılacak tetkikler sonrası İngiliz kadının daha kapsamlı hastanede tedavisine devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan E.L.H.'nin başına gelenleri öğrenen İngiltere'de yaşayan annesi Dona Newman ve onun ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Amy Nweman ise bu sabah Marmaris'e geldi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde, kızından gelecek haberi gözü yaşlı bekleyen Dona Newman, "Bir insan, başka bir insanı bu şekilde darbedip, çekip, gidemez. Bu kişi, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş. İnsanlık dışı bir durum. Şu an tek düşündüğüm, kızımın iyileşmesi, durumu çok kötü" dedi.

Amy Newman da ablasının darbedilmesinin insanlık dışı olduğunu belirterek, "Söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

YETKİLİLLER HAREKETE GEÇTİ

Muğla Valiliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu ile Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından dövülen İngiliz kadının ailesine ulaşılarak, ücretsiz avukat tutulacağı ve her türlü destek için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Ayrıca tekrar hastaneye kaldırılan E.L.H. ile ilgili yaşanan gelişmeler konusunda da İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu'na bilgi verildi.