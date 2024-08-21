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  4. Taciz ettiği kadının verdiği buluşma adresine gitti, meydan dayağı yedi! Tuzağa düşen sosyal medya sapığı kamerada

Taciz ettiği kadının verdiği buluşma adresine gitti, meydan dayağı yedi! Tuzağa düşen sosyal medya sapığı kamerada

21.08.2024 15:50
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21.08.2024 15:50
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Kocaeli'de F.A. isimli kişi sosyal medyadan evli ve 2 çocuk annesi kadını iddiaya göre etti. Kadın, hesabı engellese de tacizci yeni hesaplar açıp devam etti. Kadının çağrısı ile buluşma adresine giden tacizci meydan dayağı yedi. O anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medya tacizcisine meydan dayağı! Taciz ettiği kadının verdiği buluşma adresine giden F.A. hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Kadının eşi ve arkadaşları onu bekliyordu. Hem F.A. hem de onu dövenler gözaltına alındı.

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EVLİ VE ÇOCUKLU KADINI TACİZE BAŞLADI

Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde meydana geldi. F.A., iddiaya göre bir süre önce evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı.

FARKLI HESAPLARLA DEVAM ETTİ

Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabını engelledi. Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeyi sürdürdü.

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BULUŞMAYA GİTTİĞİNİ SANIP DAYAK YEDİ

Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip, çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine giden F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.

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"TAMAM BIRAK, DAHA GELMEYECEĞİM"

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntülerde; kadının, O.K.'ye polisi çağırdığını söyleyerek, 'Polisi aradım da sen yine de şey yapma, olan sana olur', bir başkasının da 'Başına bela olur, ölür geberir' dediği anlar yer aldı. O.K.'nin video çeken kişiye 'Abla, çek bunun yüzünü' dediği, F.A.'nın da 'Tamam bırak, daha gelmeyeceğim' sözleri üzerine O.K.'nin 'Lan gelemezsin zaten' diyerek tepki gösterdiği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde, başka bir kadının da 'Tamam üzülüyoruz sana dayak yiyorsun diye. Ama el alemin karısına, kızına bir de gelmeyeceğim diyor' sözleri de yer aldı.

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İhbar sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, F.A., O.K. ve yanındakiler gözaltına alındı. O.K. ile yanındakiler ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kocaeli
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