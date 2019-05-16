Taciz ettiği kızın babası tarafından öldürülene, 'Hayati tehlikesi yok' raporu verilmiş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Kadir Işık (47) tarafından kızını taciz ettiği gerekçesiyle tabancayla bacaklarından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tamer Çetin (34) için doktorların 'hayati tehlikesi yok' şeklinde Genel Adli Muayene Raporu düzenlendiği ortaya çıktı. Rapor üzerine Işık'ın avukatı, tutuklu sanık ile 'kasten adam öldürme' suçu arasındaki illiyet bağının koptuğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme ise talebi reddederek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hastane ve otopsi raporları ile güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek, Tamer Çetin'in ölüm şekli ile nedeninin belirlenmesine yönelik rapor istenmesine karar verdi.

İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 günü meydana gelen olayda Kadir Işık, kızı Zehra Işık'ı(24) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Işık, yaralı halde yere düşen Çetin'e çekiç ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Tamer Çetin hayatını kaybederken, Kadir Işık tutuklandı. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kadir Işık, bugün görülen ikinci duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanığın aile üyelerinin de izlediği duruşmaya Tamer Çetin'in avukatı katıldı.

'HASTANEDE DOKTORLAR VE HEMŞİRELERE KÜFÜR ETMİŞ'

Duruşmada dinlenen tanıklardan sanığın eniştesi Ali Kaya, Tamer Çetin'in tehditlerinden dolayı Kadir Işık'ın işinden 3 ay izin aldığını, bu sürede aileye ekonomik olarak kendilerinin ve akrabalarının destek verdiğini anlattı. Kadir Işık'ın kendisine gönderilen tehdit mesajlarını gösterdiğini de belirten Kaya, "Öyle mesajlar ki üç tanesini okuyamıyorsun, kanı donuyor insanın. Mesela 5 yaşındaki oğlu için bile neler yazmış?" dedi. Kaya, şöyle devam etti:

"Kadir'in, Tamer Çetin'i vurduğunu öğrenince kaldırıldığı hastanede hasta bakıcı olan teyzemin oğlunu aradım, 'yarasına bir bak' dedim. Tamer Çetin acilde doktorlara, hemşirelere bağırıp küfürler ediyormuş. Doktorlar, 'Bunun bir şeyi yok, servise alın biraz sonra bakalım' demiş. Duyduğum kadarıyla hastanede kemik kırığından yağ ambolisi atıyor kalbe. Hastanenin ihmali olduğunu düşünüyorum."

Çetin Ailesi'nin avukatı Gürkan Özdemir ise Kadir Işık'ın Tamer Çetin'i tasarlayarak öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

IŞIK: HER GELDİĞİMDE SAVCILARDAN FIRÇA YEDİM

Tutuklu sanık Kadir Işık ise kendisini şöyle savundu:

"Şahıs beni rezil etmek için kızımın alt tarafı çıplak fotoğraflarını fotomontaj yaparak, esnaflara ve bana atıyor. Jandarma komando olarak askerlik yaptım, bir insan nasıl öldürülür iyi bilirim. Biber gazını ve çekici mümkün mertebe silah kullanmamak için yanıma almıştım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu çünkü ben beş çocuk babasıyım. Onu öldürmek çözüm değil, kafasına bir tane mermi sıkar gidersin. Arkamda beş tane çocuk var, bunların hesabını yapmak zorundayım. Şahıs ölümü hak etti, binlerce kez hak etti ama ben yapamadım. Niye yapamadım? Gerek Allah korkusundan gerekse de çocuklarımın benden başka tutunacak dalları olmadığı için bunu yapmadım. İsteseydim kafasına sıkar öldürürdüm. O gün kasten öldürmeyi bırakın yaralamak dahi istemedim. O gün karşısına çıkmak zorundaydım. Karşısına çıkmasam, bir saat sonra gelip ailemi öldürebildi. Ortada böyle bir gerçek var, böyle bir psikopatla karşı karşıyayız. Ben buraya geliyorum savcı beni dinliyor ama 'Olay olmazsa bir şey yapamayız' diyor. Zaten ölümcül olmayan yerlerine sıktım. Yani ben bilmiyor muyum kafasına ve kalbine sıkmasını. Bu şahıs yere düştükten sonra çekiçle kafasına vurabilirdim ama sadece ellerine vurdum."

BASTIRMACI: 6 KURŞUN YEMİŞ BİR İNSANI 1 SAAT TAMPONLA BEKLETMİŞLER

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı da müvekkilinin Tamer Çetin'i öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Bastırmacı, olayın güvenlik kamerasınca çok açık şekilde kaydedildiğini, görüntülere bakıldığında da Işık'ın, Çetin'in bacaklarına ateş ettiği ile çekiçle ellerine vurduğunun görüldüğünü ifade etti. Dava dosyasında, Tamer Çetin'e kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nce 'Hayati tehlikesi yok' şeklinde verilen Genel Adli Muayene Raporu'nun mevcut olduğunu kaydeden avukat Bastırmacı, şöyle devam etti:

"Maktül Tamer Çetin'in 'Hayati tehlikesi yok' diye rapor var. Olaydan sonra karakola gittiğimizde müvekkilimin yaralamadan dolayı ifadesi alınıyordu. Üç, dört saat sonra ölüm haberi geldi. Hastanede öldü. Altı kurşun yemiş bir insanı yarım saat, bir saat tamponla bekletmişler. Hayati tehlikesi yok raporuyla illiyet bağı kopmuştur. Maktülün üç, dört 4 saat sonra ölmesi, müvekkilimin öldürücü eylemi gerçekleştirmediğini gösteriyor. Suç vasfının değişme ihtimali var Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum."

ÖLÜM NEDENİNİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BELİRLEYECEK

Cumhuriyet savcısının da 'suç vasfının değişme ihtimali olduğu' gerekçesiyle Kadir Işık'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye talebinde bulunduğu duruşma sonundan mahkeme, Tamer Çetin yaralıyken ve öldükten sonra hastane ile adli tıpta düzenlenen tüm raporlar ve güvenlik kameraları görüntülerinin incelenerek, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.