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Taciz haberiyle gündemi sarstı! Metaverse nedir? Metaverse nerelerde kullanılacak?

20.12.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un yeni ürünü, internetin geleceği olarak görülen Metaverse için hazırlanan Horizon Worlds adlı sanal dünyada bir kadın kullanıcı tacize uğradı. Bunun ardından metaverse hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Metaverse ile fiziksel ve sanal dünyanın birleştirileceği iddia ediliyor. Ayrıca metaversenin birçok alanda kullanılabileceği söyleniyor. İşte detaylar...

Taciz haberiyle gündemi sarstı! Metaverse nedir? Metaverse nerelerde kullanılacak?

Metaverse ile dünyanın diğer ucundaki insanların aynı ortamda buluşabileceği söyleniyor. Metaverse taciz haberiyle gündeme geldi. Tacize uğrayan kadın ve Horizon Worlds Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, konuya ilişkin açıklama yaptı. Tacize uğrayan kadın açıklamasını Facebook'taki Horizon Worlds grubunda şu ifadelerle paylaştı: "İnternette cinsel tacizin şakası yok. Ancak VR'da tacize uğramak olayı daha ciddi kılıyor. Burada sadece tacize uğramadım. Bu davranışı destekleyenler de vardı." Horizon Worlds Başkan Yardımcısı Vivek Sharma ise olayı talihsizlik olarak niteledi ve Safe Zone (Güvenli Bölge) adlı özelliğin, kullanıcıların güvende hissetmedikleri anda diğer kullanıcılarla etkileşimi sonlandırabileceğini söyledi. Yaşanların ardından iç soruşturma başlatıldı ve tacizi önlemek için tasarlanan güvenlik özelliğini kullanmadığı görüldü.

Taciz haberiyle gündemi sarstı! Metaverse nedir? Metaverse nerelerde kullanılacak?

METAVERSE NEDİR?

'Meta' (öte) ve 'universe' (evren) sözcüklerinin karışımından türetilen yeni bir sözcük olan 'metaverse' bütün sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve internet'in bütünü de dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır. 'Metaverse' terimi ilk kez bilim kurgu yazarı Neal Stephenson tarafından 1992 tarihli 'Snow Crash' isimli romanında kullanıldı. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle donatılmış kullanıcılar tarafından deneyimlenen devasa popüler bu sanal dünya, 'Snow Crash'te Metaverse olarak ifade edildi. Bu gerçeğe yakın sanal alanda, insanlar dijital avatarlarla temsil edilecek.

Taciz haberiyle gündemi sarstı! Metaverse nedir? Metaverse nerelerde kullanılacak?

METAVERSE NERELERDE KULLANILACAK?

Metaverseyi bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz, gerçeklikten uzak 'sanal dünya' olarak düşünebiliriz. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, AR yani arttırılmış gerçeklik veya VR yani sanal gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak. Metaversedeki avatarların arkasında gerçek insanlar olacak ve dijital avatarlar metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, konser izleyebilecek, oyun oynayabilecek, ortak çalışma yapabilecek veya sanal olarak sosyalleşilebilecek.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir bu eksikti..Yarın da bizi klonlayacaklar ve o sanal biz, bir cinayet ya da tacize bulaşacak ama biz bunu yapmadığımızı,o sırada belki de evimizde uyuyor olduğumuzu ıspatlayamayacağız

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