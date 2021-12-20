Taciz haberiyle gündemi sarstı! Metaverse nedir? Metaverse nerelerde kullanılacak?

Metaverse ile dünyanın diğer ucundaki insanların aynı ortamda buluşabileceği söyleniyor. Metaverse taciz haberiyle gündeme geldi. Tacize uğrayan kadın ve Horizon Worlds Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, konuya ilişkin açıklama yaptı. Tacize uğrayan kadın açıklamasını Facebook'taki Horizon Worlds grubunda şu ifadelerle paylaştı: "İnternette cinsel tacizin şakası yok. Ancak VR'da tacize uğramak olayı daha ciddi kılıyor. Burada sadece tacize uğramadım. Bu davranışı destekleyenler de vardı." Horizon Worlds Başkan Yardımcısı Vivek Sharma ise olayı talihsizlik olarak niteledi ve Safe Zone (Güvenli Bölge) adlı özelliğin, kullanıcıların güvende hissetmedikleri anda diğer kullanıcılarla etkileşimi sonlandırabileceğini söyledi. Yaşanların ardından iç soruşturma başlatıldı ve tacizi önlemek için tasarlanan güvenlik özelliğini kullanmadığı görüldü.

METAVERSE NEDİR?

'Meta' (öte) ve 'universe' (evren) sözcüklerinin karışımından türetilen yeni bir sözcük olan 'metaverse' bütün sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve internet'in bütünü de dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır. 'Metaverse' terimi ilk kez bilim kurgu yazarı Neal Stephenson tarafından 1992 tarihli 'Snow Crash' isimli romanında kullanıldı. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle donatılmış kullanıcılar tarafından deneyimlenen devasa popüler bu sanal dünya, 'Snow Crash'te Metaverse olarak ifade edildi. Bu gerçeğe yakın sanal alanda, insanlar dijital avatarlarla temsil edilecek.

METAVERSE NERELERDE KULLANILACAK?

Metaverseyi bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz, gerçeklikten uzak 'sanal dünya' olarak düşünebiliriz. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, AR yani arttırılmış gerçeklik veya VR yani sanal gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak. Metaversedeki avatarların arkasında gerçek insanlar olacak ve dijital avatarlar metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, konser izleyebilecek, oyun oynayabilecek, ortak çalışma yapabilecek veya sanal olarak sosyalleşilebilecek.



