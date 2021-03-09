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Taciz iddialarının ardından New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil tasarısı

09.03.2021 00:28 | Son Güncelleme:
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Taciz iddialarının ardından New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil tasarısı

New York Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti üyeleri, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo'nun azli için tasarı hazırladı.

Meclisin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, basın duyurusunda, valiye yönelik cinsel tacizle ilgili birçok suçlama karşısında görevden alma zamanının geldiğini düşündüğünü belirtti.

Barclay, "Bir süredir bomba gibi iddialar birbiri ardına geldi. Valinin güvenilirliğini kaybettiğini düşünüyoruz." diyerek, Cuomo'nun eyaletteki bakımevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleriyle ilgili verilerin gizlenmesinden de sorumlu olduğunu öne sürdü.

Cuomo'ya yönelik azil tasarısının oylama aşamasına gelmesi için Eyalet Meclis Sözcüsü Demokrat Carl Heastie tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Heastie ve New York Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Andrea Stewart-Cousins da dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Cuomo'yu, hakkındaki cinsel taciz ve bakımevlerindeki Kovid-19 verileri soruşturması nedeniyle istifaya çağırmıştı.

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CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı ınternet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti. (AA)

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