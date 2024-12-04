Taciz iddiası Esenyurt'u karıştırdı! Çiğ köfteci kendisini dükkana kitleyerek kurtuldu

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 55. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

KENDİSİNİ DÜKKANA KİTLEYEREK LİNÇTEN KURTULDU

Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli iş yerine girerek şüpheli şahsı darbetti. Bir süre sonra şahıs kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öfkeli kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay sonrası sokakta polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır