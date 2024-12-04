HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taciz iddiası Esenyurt'u karıştırdı! Çiğ köfteci kendisini dükkana kitleyerek kurtuldu

Taciz iddiası Esenyurt'u karıştırdı! Çiğ köfteci kendisini dükkana kitleyerek kurtuldu

04.12.2024 00:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. Bir çiğ köftecinin kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine kızın ailesi ve bir grup mahalleli çiğ köfteci dükkanına gitti. Şahıs burada darbedilirken, kendisini dükkana kitleyerek linçten kurtuldu. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Taciz iddiası Esenyurt'u karıştırdı! Çiğ köfteci kendisini dükkana kitleyerek kurtuldu

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 55. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

KENDİSİNİ DÜKKANA KİTLEYEREK LİNÇTEN KURTULDU

Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli iş yerine girerek şüpheli şahsı darbetti. Bir süre sonra şahıs kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öfkeli kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay sonrası sokakta polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt çiğ köfte
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

İran'dan dikkat çeken Suriye mesajı

İran'dan dikkat çeken Suriye mesajı

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Lüks sitede maskeli saldırgan dehşeti! Benzin döküp ateşe verdi, kadın güvenliğin başına silah dayayıp tehdit etti!

Lüks sitede maskeli saldırgan dehşeti! Benzin döküp ateşe verdi, kadın güvenliğin başına silah dayayıp tehdit etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.