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  4. Taciz iddiası polisi harekete geçirdi

Taciz iddiası polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

Kadıköy’de yılbaşı gecesi bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.İddiaya göre, yılbaşı gecesi Kadıköy’de bir şahıs, bir kadını uzun süre takip etti.

Kadıköy’de yılbaşı gecesi bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

İddiaya göre, yılbaşı gecesi Kadıköy’de bir şahıs, bir kadını uzun süre takip etti. Bir süre sonra şahıs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden genç kadın hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.
Genç kadının tacize uğradığını iddia ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde kimliği belirsiz bir şahsın kadını takip ettiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

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