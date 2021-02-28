HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı

Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı

28.02.2021 22:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da Gölcük Tabiat Parkı’nda genç bir kızın taciz edildiği iddiasıyla Yakaören köyünden yaklaşık 100 kişi tepki göstermek için toplandı.

Isparta’da Gölcük Tabiat Parkı’nda genç bir kızın taciz edildiği iddiasıyla Yakaören köyünden yaklaşık 100 kişi tepki göstermek için toplandı. Güçlükle sakinleştirilen grup, jandarma tarafından dağıtıldı.

Merkeze bağlı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmeciliğini yapan bir kişinin, çalışanı genç bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine köyden yaklaşık 100 kişi, tabiat parkında toplandı. Kalabalığın toplanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köylülerle konuştu, ancak onları sakinleştiremedi. Jandarma karakol komutanı da bölgeye gelerek, köylülerle görüştü. Köylülerin dağılmasını isteyen jandarma komutanı, kendileriyle köye gelerek konuşacağını söyledi. Uzun uğraşların ardından toplanan kalabalık dağıldı.

“Köylünün önünde duramadım”
Olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köyden bir vatandaşın taciz olayıyla ilgili Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmecisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayı 2 gün sonra duyduğunu belirten Kırtay, “Vatandaş sonra şikayetini geri çekiyor, adım çıkar korkusu veya başka bir neden var mı bilmiyorum. Engelli bir çocuğu varmış, onu bahane ederek şikayetini geri almış. Yalvardı, yakardılar mı artık bilmiyoruz. Biz olayı araştırmaya başladık. Burayı işleten şahsın birkaç kişiye daha tacizde bulunduğunu öğrendik. Jandarmadan komutanlarımız sağ olsun burada sağduyulu davrandı. Hassas bir konu olunca köyde de yayıldı. Birkaç kişiye olunca ben de köylünün önünde duramadım. 2 gün önce gençler böyle bir olay yapmışlar. Onlarla hukuki yollardan halledelim diye konuştum. Ama bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince. Bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Hukuki yollardan bu işi çözmemiz lazım. Köylülerimizden galeyana gelenler oldu” dedi.

“Avukatı aracılığıyla görüştüm, kabul etmedi”
Karşı tarafla avukatı aracılığıyla görüştüklerini kaydeden Ömer Kırtay, “Kendisi böyle bir şeyi kabul etmemeye başladı. Yüz yüze görüşmemiz olmadı. Köylüler bu insanın burada durmasını istemiyor. Bir haftadır köyde yayıldı. Köylünün önünde duramadık ama olayı hukuki boyuttan halletmeye devam edeceğiz. Taşkınlık da olmadı” diye konuştu.

Tacize uğradığı iddia edilen genç kızın ailesinin olaydan sonra karşı taraftan şikayetçi olduğu ancak daha sonra şikayetini geri aldığı, yarın tekrar şikayette bulunacakları öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetindeBakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Genç kıza taciz iddiası sonrası köy karıştı! Isparta'da büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Son Dakika: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Cansız bedeni motorundan 1 km uzakta bulunmuştu! Moto kuryenin ölümünde yeni gelişme

Motorlu kuryenin korkunç ölümüyle ilgili yeni gelişme

Sakarya’da öğrenci yurdu karantinaya alındı

Sakarya’da öğrenci yurdu karantinaya alındı

'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.