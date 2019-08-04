HABER

'Taciz' iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest kalan belediye çalışanına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum Belediyesi'nde, şoför olarak çalışan Ç.K., belediye çalışanı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

'Taciz' iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest kalan belediye çalışanına soruşturma

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Atakum Belediyesi'nde, şoför olarak çalışan Ç.K., belediye çalışanı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Olay idaremize intikal eder etmez konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır" dedi.
Olay, önceki gün, Atakum Belediyesi'nde meydana geldi. Belediyenin şoför kadrosunda yer alan Ç.K.'nin belediye çalışanı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Şikayet üzerine Ç.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atakum Belediyesi'nce Ç.K. hakkında disiplin soruşturması başlatılırken, Başkan Cemil Deveci de iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Deveci, "Bazı yerel medya kuruluşlarının basın meslek ilkeleri ve gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan bir tutumla tacizci olduğu ileri sürülen kişiyi belediyemizin idari kadrolarında görev alan bir müdür ve CHP'yi temsil eden bir kişiymiş gibi göstermesi 'yalan habercilik' sınırlarını bile aşan saygısız bir değerlendirmedir. Söz konusu kişi belediyede müdür değil, cenaze hizmetlerinde görevlendirilmiş işçi kadrosunda görev yapan şofördür" dedi.
Başkan Deveci, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Belediyemizde de olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Gerek şahsımın gerekse belediyemizin bu tür taciz iddialarına herhangi bir duyarsızlığı veya müsamahası söz konusu değildir ve asla olamaz. Halen sürmekte olan adli ve kurumsal kovuşturma sürecinin sonunda bu anlamda işlenmiş bir suç sabit görülürse, failinin kanunlarımızda ve iç hukukumuzda belirtilen en ağır yaptırımlarla cezalandırılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

FOTOĞRAFLI

PARTNERGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendiGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendi
Bucak'ta, 4 dönüm kızılçam ormanı yandıBucak'ta, 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
Çorum'da 7 ev yandıÇorum'da 7 ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.