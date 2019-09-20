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Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

ADANA'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.
SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ
Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan 11 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddia edilen şüpheli ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltıTaciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltıTaciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltıTaciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

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