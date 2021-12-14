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Taciz Mağduru Sporculara 380 Milyon Dolar Tazminat

14.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

US Gymnastics’le Olimpiyat Komitesi, eski fizyoterapist Larry Nassar’ın tacizine uğrayan kadınların da aralarında bulunduğu, 500 kadar cinsel taciz mağduruna, toplam 380 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşma sağladı

ABD’de Jimnastik Federasyonu konumundaki US Gymnastics’le Olimpiyat Komitesi, eski fizyoterapist Larry Nassar’ın tacizine uğrayan kadınların da aralarında bulunduğu, 500 kadar cinsel taciz mağduruna, toplam 380 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşma sağladı.

Tacize maruz kalanların 330’dan fazlası doğrudan Nassar’ın tacizine uğramış kadın sporcular ve çalışanlardan oluşuyor. Davacı olan sporcular arasında ABD Kadın Jimnastik takımının Olimpiyat madalyası sahibi Simone Biles, Aly Raisman and McKayla Maroney de yer alıyordu.

Taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca USA Gymnastics ve ABD Olimpiyat Komitesi, gelecekte bu tarz tacizleri engellemek adına daha aktif olmak adına yönetim kurullarına tacize maruz kalmış bazı kişileri de almayı kabul ettiler. Olimpiyat Komitesi, taciz ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yapılacak düzenlemeler için de 5 milyon dolarlık bir kaynak ayıracağını açıkladı.

ABD Jimnastik takımının doktoru olan yüzlerce kadın sporcuyu taciz eden Larry Nassa 2018 yılında görülen dava sonucu iki ayrı mahkeme tarafından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

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