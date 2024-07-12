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Taciz mesajları Kılıçdaroğlu'nu da sarstı: Tek kelime etmeden hamlesini yaptı!

12.07.2024 11:41
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'ın bir doktora taciz mesajları atması geniş yankı uyandırmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan hamle geldi. Olayı haberlerden öğrendiği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun şaşkına döndüğü de öğrenildi.

Taciz mesajları Kılıçdaroğlu'nu da sarstı: Tek kelime etmeden hamlesini yaptı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gelen taciz mesajlarını gören kadın doktor gözlerine inanamamıştı. Olay büyük ses getirirken Kılıçdaroğlu harekete geçti.

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KONUŞMAYA GEREK BİLE DUYMADI

Gerçek Gündem'in aktardığı bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan skandalı haberlerden öğrendi. Yaşananlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Kılıçdaroğlu harekete geçti ve Taner Ay’ın görevine son verildi. Kılıçdaroğlu, Ay ile konuşmaya dahi gerek görmedi.

Böyle skandal görülmedi! Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti Böyle skandal görülmedi! Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Taner Ay bir doktora aşık oldu ancak aşkına tam karşılık bulamadı. Bunun üzerine Ay sosyal medya üzerinden doktoru taciz etmeye başladı. Her yerden engellenmesi üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

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Söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.

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Doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne süren Ay, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü. Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

Böyle skandal görülmedi! Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti Böyle skandal görülmedi! Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Doktor Kemal Kılıçdaroğlu taciz
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