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Taciz sanığının tutuklanmamasına kadınlardan tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

MERSİN Kadın Platformu üyeleri, Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 yıl önce cinsel tacize uğradığı iddia edilen E.S.

Taciz sanığının tutuklanmamasına kadınlardan tepki

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Kadın Platformu üyeleri, Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 yıl önce cinsel tacize uğradığı iddia edilen E.S. (12) adlı kız çocuğunun davasında sanık olarak yargılanan M.D.'nin tutuklanmamasına tepki gösterdi.
Duruşma öncesi Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelen Kadın Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri adına konuşan Elmas Kara, olayın, ortaoukul öğrencisi E.S.’nin 2018 yılında yurt müdürü ve rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması ile ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu:
"Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklanan imam M.D., 2’nci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Uzman psikoloğun E.S.’nin beyanlarının güvenilir olduğunu belirtmesine, tüm delil ve raporlara rağmen son duruşmada da sanığın yeniden tutuklanması talebi reddedilerek, sanığın işlediği suç görmezden gelinmiştir. Son duruşmada ise bütün bu delillere ve sanığın hiçbir duruşmaya katılamamasına rağmen tutuksuz yargılama süreci devam ettirilmiş, mahkeme başkanı, ertelemeyi duyunca isyan eden aileye alay eder gibi 'Beraat kararı bile çıksa suçsuz olduğunu göstermez' sözlerini sarf etmiştir. İşletilmeyen ve istismar suçlarını görmezden gelen adalet sistemine hesap soruyoruz; tüm taleplere ve delillere rağmen hala tutuklu yargılanmayan sanık kimler tarafından, ne şekilde korunmaktadır?
M.D., derhal tutuklanmalıdır ve bu olayda sorumluluğu olanlar hesap vermelidir."

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Taciz sanığının tutuklanmamasına kadınlardan tepki

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