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Taciz suçlamaları İspanyol tenor Domingo'yu istifa ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Los Angeles Operasının 2003'ten bu yana genel direktörü olan Placido Domingo, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevinden istifa etti - İspanyol tenor Placido Domingo: - "Adımı temizlemeye devam ederken, Los Angeles Operasının çıkarları için istifa etmeye karar verdim"

MADRİD (AA) - Dünyanın en ünlü tenorlarından biri olan İspanyol Placido Domingo, hakkındaki cinsel taciz iddialarından sonra Los Angeles Operası Direktörlüğünden istifa etti.

ABD'deki Los Angeles Operası, 2003'ten bu yana genel direktör olarak görev yapan İspanyol tenor Domingo'nun istifa ettiğini duyurdu.

Domingo da konuya ilişkin El Pais gazetesine gönderdiği yazılı açıklamasında, "Basında bana karşı yapılan suçlamalar, çok sevdiğim Los Angeles Operasına hizmet etme kapasitemi zorlaştıran bir ortam yarattı. Adımı temizlemeye devam ederken, Los Angeles Operasının çıkarları için istifa etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Ünlü tenor, istifa ederken "yürekten pişmanlık duyduğunu" kaydetti.

- Suçlamalar

Basında çıkan iddialarda, Domingo, kariyeri boyunca 20 kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu.

Kariyerlerinde ilerlemek için Domingo ile birlikte olmaları gerektiğine ilişkin telkinler aldıklarını aksi taktirde profesyonel olarak engelleneceklerini düşündüklerini söyleyen kadınlardan bazıları, "Domingo her seferinde bir şekilde dokunur veya öperdi." ifadelerini kullanmıştı.

İddialar ilk çıktığında kendisini "suçlamalar net değil" diye savunan 78 yaşındaki Domingo, kadın erkek ilişkilerinin geçmişte çok farklı olduğunu söylemişti.

İspanyol tenor, "Bugün kendimizi ölçtüğümüz ve ölçmemiz gereken değerler geçmişten çok farklı. Beni tanıyanlar ya da benimle çalışanlar, kimseyi utandırmayacağımı ya da zarar vermeyeceğimi iyi bilir." demişti.

Öte yandan iddialara ilişkin Los Angeles Operası başlattığı iç soruşturma kapsamında, İspanyol tenorun çevresindeki kişilerle görüştüğü açıklamıştı.

ABD Müzisyenler Sendikası tarafından da cinsel taciz iddiaları soruşturulan Domingo'nun, San Francisco Operası, Philadelphia Filarmoni Orkestrası ve New York Metropolitan Operasında vereceği konserler iptal edilmişti.

Uluslararası alanda çok sayıda ödül sahibi olan ve klasik müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Domingo, 50 yılı bulan kariyerinde 150'den fazla opera eserinde rol alarak, 4 binden fazla kez sahneye çıktı.

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