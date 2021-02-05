Taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadını taciz eden şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kapalı Yolda dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ve çocuğu ile birlikte yürüyen G.A. isimli kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada kalabalık içinden bir kişi tarafından elle taciz edildi. Taciz şüphelisi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken bir anda neye uğradığını anlamayan kadın konuyu eşine söyleyince, eşi tacizcinin peşinden gitti. Yaklaşık 50 metre ilerde tacizciyi durdurup tartışmaya başlayan kadının eşi, tacizcinin üzerine yürüdü bu arada vatandaşlar araya girdi. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taciz olayının ardından tramvay durağında taciz şüphelisi F.K.’yı tekrar yakalayan G.A., polise şikayetçi oldu. G.A., polise verdiği ilk beyanında eşi ve çocuğu ile birlikte kapalı yolda yürürken birinin elle taciz ettiğini bu esnadan eşine seslendiğini eşinin ne olduğunu sorması üzerine olayı anlattığını ve adını işlemler sırasında öğrendiği F.K.’ yı eşinin kovalayarak yakaladığını, kendisine cinsel saldırıda bulunan F.K.’dan şikayetçi olduğu söyledi.

Konuyla ilgili cumhuriyet savcısından alınan talimatla şüpheli F.K., gözaltına alındı ve hakkında ’cinsel saldırı’ suçundan gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.