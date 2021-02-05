HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadını taciz eden şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kapalı Yolda dün öğle saatlerinde gerçekleşti.

Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadını taciz eden şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kapalı Yolda dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ve çocuğu ile birlikte yürüyen G.A. isimli kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada kalabalık içinden bir kişi tarafından elle taciz edildi. Taciz şüphelisi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken bir anda neye uğradığını anlamayan kadın konuyu eşine söyleyince, eşi tacizcinin peşinden gitti. Yaklaşık 50 metre ilerde tacizciyi durdurup tartışmaya başlayan kadının eşi, tacizcinin üzerine yürüdü bu arada vatandaşlar araya girdi. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taciz olayının ardından tramvay durağında taciz şüphelisi F.K.’yı tekrar yakalayan G.A., polise şikayetçi oldu. G.A., polise verdiği ilk beyanında eşi ve çocuğu ile birlikte kapalı yolda yürürken birinin elle taciz ettiğini bu esnadan eşine seslendiğini eşinin ne olduğunu sorması üzerine olayı anlattığını ve adını işlemler sırasında öğrendiği F.K.’ yı eşinin kovalayarak yakaladığını, kendisine cinsel saldırıda bulunan F.K.’dan şikayetçi olduğu söyledi.
Konuyla ilgili cumhuriyet savcısından alınan talimatla şüpheli F.K., gözaltına alındı ve hakkında ’cinsel saldırı’ suçundan gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı
Taciz olayı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde trafiğe kapalı yolda eşi ve çocuğuyla yürümekte olan kadın çocuğuyla ilgilenmek için durduğu anda şüpheli F.K.’nın elle taciz ettiği anlar kayıtlara girdi. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüphelinin arkasından koşan kadının eşiyle tartışması da görüntülere yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
9'uncu görüşme yapıldı9'uncu görüşme yapıldı
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

MSB duyurdu: 9'uncu görüşme yapıldı

9'uncu görüşme yapıldı

Son dakika... ABD Büyükelçisi Satterfield'dan S-400 açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Kırklareli'nde açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

Valilik açıkladı! 1 ay boyunca yasaklandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

‘Yedek parça işinde iyi kar var’ diyerek 10 milyon lira dolandırdı

'Bu işte iyi para var' dedi, 10 milyon liralık vurgun yaptı

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmekle çirkin oyun

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmek skandalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.