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Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A.

Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest 

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası Nadir A., kaldırımda yürüyen N.T. isimli genç kadına cinsel organını göstererek kaçtı. Olayın ardından N.T. polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis Nadir A.'yı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Nadir A., üzerine atılan suçlamaları reddetti. Nadir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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