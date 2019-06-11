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Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:29 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz iddiasıyla aranan S.S.

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK(Bilecik),(DHA) - BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz iddiasıyla aranan S.S. (52), polisle yaşanan kovalamacanın ardından yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Bozüyük’de 3 farklı kadına sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.S.’nin ilçe merkezinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.S.’yi yakalamak için kullandığı araç takibe alındı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından S.S., Eskişehir yolu Dübekli Köyü kavşağında otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen S.S. işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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