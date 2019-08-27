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Taciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI'nda veteriner hekim olarak staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.A.'ya (25) sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Y.T.(56), genç kızın babası ve vatandaşlar tarafından dövüldü.

Taciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- ADAPAZARI'nda veteriner hekim olarak staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.A.'ya (25) sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Y.T.(56), genç kızın babası ve vatandaşlar tarafından dövüldü. Y.T., linç girişiminden kurtulmak için dereye atlayıp, polisin gelmesini bekledi.
Adapazarı Çark Deresi Mevkii'nde sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;
Veteriner hekimliği stajı yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.A.'ya(25) kent park civarına geldiğinde Y.T. (56) sözlü tacizde bulundu. Y.T.'nin "İzmit'e götüreyim mi?" dediği S.A., çığlık atıp, babasını aradı. Hemen kızının yanına gelen baba ve çevredeki vatandaşlar, Y.T.'yi dövmeye başladı. Y.T., kalabalıktan Çark Deresi'ne atlayarak, kaçtı.
Polis ekiplerinin gelmesinin ardından dereden çıkan Y.T. ambulans ile Sakaraya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alınarak, polis merkezine getirildi.
Sözlü tacize uğradığını iddia eden S.A. "Sabah staj yaptığım İzmit'e gitmek için evden çıktım. Kent Park Çark Deresi kenarında bankta oturan yaşlı adam, yanından geçerken bana seslenerek 'Seni İzmit'e götüreyim mi?' dedi. Ben de 1,5 aydır İzmit'e staja gidiyorum veteriner hekimlik okuyorum. 'Anlamadım', diyerek. 'Sen beni takip mi ediyorsun' diye bağırdım. Polisi, babamı arayacağım dedim. Çevredeki vatandaşlar, şahsı yakaladı ve dövmeye başladı. Babam da gelince dövmeye başladı. Şahıs dayak yememek için kendini derenin içine attı. Polisler gelince derenin kenarına çıkarak, bayılmış numarası yaptı. Hastaneden de bilgi aldık. Sağlık durumunda bir şey yokmuş, numara yapmış. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi
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Taciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladıTaciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladıTaciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladıTaciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladı

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