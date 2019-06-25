Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

EŞİYLE AYNI GECE BARIŞMIŞ

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nuri D., kızlardan birinin kendisini gülüp, ilgi duyduğunu sandığını öne sürdü. Avukat istemeden kendi savunmasını yapan Nuri D., "O gün alt geçidin orada oturuyordum. İsmini bilmediğim iki kız yanımdan geçti. Kızlardan biri yüzüme baktı. Kız bana gülüyor sandım. Ben de onu takip etmeye başladım. 500 metre takip ettim. Hızlıca yürüyerek önlerine geçtim. Bir anlık kızların bana ilgi duyduğunu sandım. Kızların yanında o şekilde geçtim, kızlar beni gördüler; ama tepki vermediler. Daha sonra yaptığım hareketten dolayı pişmanlık duyarak oradan uzaklaştım. Bazı sıkıntılarımınız olduğu için eşimle bir süredir aram açıktı. Eşimle o akşam özür dileyerek barıştım. Eşim de yanıma döndü. Bir aptallıkla kızın bana ilgisinin olduğunu düşünmesen yapmazdım. Kızlarla konuşup onlara yönelik bir şey söylemedim. Pişmanım. Keşke orada olmasaydım'' dedi.

(DHA)

