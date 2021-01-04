'Tacizci Hoca' için "Terör örgütü propagandası" suçundan iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin 21 Haziran 2015’te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının, akrabası olan ve hakkında "Terör örgütü üyeliğinden" dava açılan Tuncer Dalğali tarafından facebook hesabında "HDP İlçe binasında iftar" yazısıyla paylaşıldığı kaydedildi. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan Dalğali'nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu belirtildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli Burhan Dalğali'nin 2015 yılında örgüt aleyhine konuştuğu için sorgu amacıyla parti binasına götürüldüğünü, tehditle söz konusu yere gittiğini, örgüt bayrakları ve Abdullah Öcalan fotoğraflarını görmediğini belirterek, "Şahıslar örgüt aleyhine neden konuşuyorsun diye sorduklarında açıklama yapıyorken ellerim öyle havada kalmıştır. Örgüte karşı bir insanım" diyerek suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı.